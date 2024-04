O recorde do Airbnb no Brasil em 2023

O Airbnb registrou o recorde de mais de 2.330 cidades visitadas por seus usuários no Brasil em 2023, mais da metade do número de municípios do país. Com mais de 5 milhões de anfitriões em todo o mundo, a plataforma teve hóspedes em mais de 100.000 cidades de 200 países e regiões.

No ano passado, os dez destinos mais visitados no Airbnb representaram cerca de 7% das estadias, em comparação com aproximadamente 10% em 2019. O preço médio da diária de um anúncio de um quarto na plataforma em dezembro de 2023 foi de aproximadamente 569 reais, uma queda de cerca de 2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No mesmo período, os preços dos hotéis aumentaram cerca de 7%, para aproximadamente, para 743 de reais.

“O Airbnb incentiva o turismo no Brasil e o empoderamento das comunidades. A capilaridade da plataforma colabora para, cada vez mais, descentralizar as viagens, fazendo com que mais lugares recebam visitantes e se beneficiem do turismo, tanto com a disponibilização das acomodações por anfitriões, como com os gastos de hóspede em serviços e negócios locais”, comenta Aleksandra Ristovic, gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Airbnb no Brasil.