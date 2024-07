“O país tem que estar calmo”, diz Lula ao se recusar a falar de dólar

O presidente Lula falou rapidamente com jornalistas na tarde desta quarta-feira, depois do lançamento do Plano Safra 2024/2025, de 400,59 bilhões de reais, e foi questionado sobre o dólar e o nervosismo do mercado.

“Eu estou aqui lançando o mais importante Plano Safra para a agricultura brasileira e você me pergunta de uma coisa que eu não estou acompanhando”, respondeu Lula, desconversando.

Quando repórteres disseram que as duas coisas andam juntas e que, para a comida estar barata, a inflação precisa estar baixa, o petista garantiu que “vai ficar barata” e reforçou o compromisso do seu governo com a responsabilidade fiscal, como havia feito em um discurso, mais cedo.

“Estejam certos que a comida vai ficar barata. Estejam certos que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal”, declarou. “Eu não tenho um dia de experiência, eu tenho dez anos na Presidência. Eu digo sempre o seguinte: depois do Dom Pedro 2º, que governou 69 anos, e o Getúlio, que governou 19 anos, eu sou o presidente com mais experiência de resolver o problema nesse país”, complementou.

Para finalizar, Lula disse que “o país tem que estar calmo, porque está tudo acontecendo favoravelmente no país”. “Se você tem um desarranjo qualquer, você só tem que consertar. É isso”, concluiu o presidente.