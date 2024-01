Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O BNDES liberou recentemente 3 bilhões de reais para operações de crédito a produtores no âmbito do Plano Safra 2023-2024, lançado por Lula no ano passado.

Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz por aí que “o homem do campo não acredita nesse governo”.