O faturamento bilionário da Vivo além da telecomunicação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apostando na diversificação de suas linhas de negócios para além de telecomunicações, a Vivo ampliou o faturamento com os serviços em 2023, registrando uma receita bilionária.

Foram 3,4 bilhões de reais só em serviços digitais ao setor corporativo, como soluções de cloud, cibersegurança, big data, IoT, venda e aluguel de equipamentos de TI. O valor foi 25% maior que o registrado no ano anterior.

Os serviços financeiros oferecidos pela companhia, como seguros e empréstimos, tiveram faturamento total de 403 milhões de reais no ano passado — alta de 36,4% na comparação com 2022. Só a plataforma de empréstimo pessoal Vivo Money fechou o ano com uma carteira de 358 milhões de reais, um aumento de duas vezes em relação ao ano anterior.

Em entretenimento, a distribuição dos serviços de música e vídeo gerou receita de 563 milhões de reais em 2023, um crescimento de 32%. Além disso, a Vivo encerrou 2023 com 2,7 milhões de assinantes desses serviços, 19% a mais que em 2022.

A empresa também faturou 344 milhões de reais (52% de aumento em relação ao ano anterior) com a venda de eletrônicos como notebooks, acessórios para aparelhos celulares, dispositivos para casa conectada e games.