O crescimento dos pagamentos sem contato nas compras de mercado

Os brasileiros estão usando cada vez mais os pagamentos por aproximação nas compras de supermercado. A Cielo registrou aumento de 90% no volume de vendas dos supermercadistas por meio dessa modalidade de pagamento — feita por meio de celulares, relógios e cartões com a tecnologia NFC — no primeiro trimestre deste ano em comparação com igual período do ano passado. O crescimento é maior que no varejo em geral, cuja alta registrada foi de 80%.

Segundo Estanislau Bassols, presidente da Cielo, essa é uma tendência que veio para ficar no segmento de supermercados e nos demais.

“Há cada vez mais dispositivos com a tecnologia de pagamento por aproximação e as pessoas estão se acostumando a realizar compras dessa forma porque sabem que é prática e segura. Acreditamos tanto no potencial dessa solução que há alguns anos nossas máquinas já estão aptas a viabilizar pagamentos sem contato”, diz.

