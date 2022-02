O caos no transporte público do Rio e a economia

O presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, José Antônio do Nascimento Brito, quer evitar o caos nos transporte público do Rio. Para isso tem buscado unir os envolvidos para encontrarem uma solução com urgência para a questão. Ele teme que a redução e o envelhecimento frota prejudique a população e a atividade comercial na capital fluminense.

Por causa de uma liminar, as tarifas estão congeladas há três anos. Desde 2016, o Rio viu 15 empresas de ônibus fecharem as portas. A tensão aumenta com o fato de três dos quatro consórcios operadores de linhas estarem em regime de recuperação judicial. O Rio, que já teve a frota de ônibus mais nova do Brasil, saltou de 2,8 para 6,5 anos de idade média dos coletivos em menos de 10 anos.

“A retomada da economia implica numa demanda crescente pelo transporte público. Precisamos estar preparados. É inquestionável a importância da mobilidade para a cadeia produtiva. É temeroso planejar novos investimentos e crescimento de oportunidades para a economia tendo a realidade do deslocamento da população de uma das principais cidades do país em visível estado de deterioração”, diz Josa.