O aumento na procura de startups por programa de apoio do BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social recebeu 1.847 inscrições de startups para a edição deste ano do programa BNDES Garagem, projeto gratuito que oferece apoio a empreendedores e startups. O número é 28,17% superior ao registrado na edição do ano passado.

Desse total, 1.500 foram para o módulo de Criação, voltado a quem quer apoio nos primeiros passos do negócio, e 347 para o módulo de Tração, para startups que desejam impulsionar empreendimentos já existentes. Neste ciclo, serão escolhidas 50 startups de cada módulo para serem contempladas pelo programa. Ao todo, serão “aceleradas” 400 startups em quatro ciclos, de 2024 a 2028.

Em relação a distribuição, 347 inscrições vieram da região Nordeste, 179 do Norte e 146 do Centro-Oeste, representando 36,38% do total. Outras 957 inscrições têm origem no Sudeste e 218 no Sul.

O diretor de Mercado de Capitais do BNDES, Alexandre Abreu, afirmou que a maior parte dos inscritos atuam na área de economia verde e descarbonização. Além disso, Abreu explicou que o apoio do Banco não será apenas estrutural.

Continua após a publicidade

“[As startups] terão acesso a acompanhamento, mentoria, resolução de desafios e conexão com potenciais investidores e parceiros de empresas públicas e privadas”, ressaltou.

De acordo com a instituição, o programa existe há seis anos e já ajudou mais de 200 startups, com projetos nas áreas de saúde, soluções financeiras, meio ambiente e logística.