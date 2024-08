BNDES inicia programa que dará prêmios de até R$ 150 mil a startups

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou nesta semana o primeiro dos quatro ciclos da 3ª edição do BNDES Garagem, programa gratuito de apoio a empreendedores e startups. Ao fim do processo, em abril do ano que vem, dez startups que se destacarem participarão do Demoday. De acordo com a colocação, as cinco vencedoras na categoria de Tração vão receber prêmios de 60.000 a 150.000 reais. Já na de Criação, outras cinco ganharão de 30.000 a 80.000 reais.

Nesta primeira etapa, serão apoiadas 50 startups de cada módulo, o primeiro para quem quer expandir seus empreendimentos já existentes e o segundo para quem vai dar os primeiros passos do negócio. Ao todo, serão “aceleradas” 400 startups em quatro ciclos, de 2024 a 2028.

A execução do programa será feita pela Quintessa, aceleradora com 15 anos de experiência na estruturação e crescimento de empreendimentos de impacto. A chamada pública para seleção das startups foi lançada na segunda-feira e o início das atividades do programa acontece no dia 31 de outubro.

Serão priorizados setores como economia verde e descarbonização,⁠ segurança pública, educação, ⁠saúde e economia da periferia. Além disso, soluções que contemplem inteligência artificial terão destaque. E a iniciativa prioriza critérios de diversidade relacionados à raça, gênero e região — 40% das startups devem ser das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.