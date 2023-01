MP no TCU pede apuração de ‘suposta omissão’ da CVM no caso das Americanas

O Ministério Público junto ao TCU apresentou uma representação no tribunal nesta terça-feira para pedir a apuração da suposta omissão da Comissão de Valores Mobiliários com relação ao “suposto esquema de fraude” ocorrido na Americanas, noticiado pelo Banco BTG Pactual.

O subprocurador geral do MP no Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu a adoção das medidas necessárias para conhecer e avaliar a atuação da CVM “no que concerne à negociação e à intermediação no mercado de valores mobiliários e ao funcionamento e as operações das bolsas de valores”.

“Em se confirmando suposta falha de atuação ou inobservância aos deveres de cuidado e acompanhamento diante de indevida omissão da CVM, adote medidas visando sanar eventuais irregularidades, sem prejuízo de imputação de responsabilidade aos agentes envolvidos”, concluiu Rocha Furtado.

Veja a representação a seguir:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima