Ministro do Turismo fecha parceria com operadora de aeroportos na Espanha

Em Madri para cumprir uma série de agendas, o ministro do Turismo, Celso Sabino, se reuniu nesta quarta-feira com o vice-presidente da empresa espanhola Aena, uma das mais importantes operadoras de aeroportos do mundo, para fechar uma parceria com o objetivo de atrair novos passageiros para o Brasil.

No encontro com Javier Marin San Andrés, Sabino tratou do desenvolvimento de novas rotas turísticas e da promoção de destinos, ação que deverá sem feita em conjunto com a Embratur e a Apex-Brasil.

No Brasil, a empresa espanhola já conta com a concessão de 17 aeroportos brasileiros em nove estados, entre eles o aeroporto de Congonhas (SP), Recife (PE), Santarém e Altamira (PA).