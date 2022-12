Mercado pet deve fechar o ano com faturamento de R$ 60 bilhões

Levantamento do Instituto Pet Brasil mostra que o mercado relacionado ao setor de produtos, serviços e comércio de animais de estimação deve ter aumento de 14% até o final de 2022, com lucro aproximado de 60 bilhões. Com o fechamento da estimativa, os números se mostrarão superiores ao ano de 2021. O segmento de pet food (venda de alimentos industrializados para animais de estimação) aparece em primeiro lugar, com um faturamento de 33,1 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022. O valor representa 56,3% do faturamento total do mercado em si.

O item que aparece em segundo lugar na análise é a venda de animais, que gerou 6,1 bilhões de reais, ou 10,5% do setor. Já os serviços veterinários e de medicamentos somaram 5,8 bilhões de reais, representando 9,9% do total, e uma alta de 11%. As exportações do setor pet brasileiro também devem terminar 2022 com alta de 20% em relação ao ano passado, de acordo com levantamento do Projeto Setorial Pet Brasil, programa que incentiva empresas brasileiras do segmento de animais de estimação a internacionalizar seus negócios.

A participação brasileira no mercado pet internacional tem crescido consecutivamente nos últimos anos e, de acordo com a projeção, deve terminar 2022 superando a barreira dos 495 milhões de reais. Entre 2019 e 2021, durante o período da pandemia, o aumento foi de 40%, um salto de 295,11 milhões de reais para 412,46 milhões de reais.

Considerando apenas o último ano, o crescimento atingiu 33%, uma vez que em 2020 se encerrou com 310,57 milhões de reais em volume de exportações. “Existe uma grande expectativa de crescimento do mercado pet, inclusive de planos de saúde pet em 10 anos, o que torna o mercado promissor para tecnologia, acessórios, alimentação, seguros, entre outros,” diz Carlos Fabbro, fundador da Pupz e especialista em tecnologia.