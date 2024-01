Lula recebe bilionário plano de investimentos da GM para o Brasil

O presidente Lula recebeu nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente da General Motors International, Shilpan Amin, e o chefe da empresa para a América do Sul, Santiago Chamorro.

Após a reunião, ele informou pelas redes sociais que conversou com os executivos sobre a primeira fase do novo plano de investimentos da GM no Brasil, no valor de 7 bilhões de reais até 2028.

“Esses investimentos vêm em boa hora, com a retomada do crescimento econômico brasileiro com programas como o Novo PAC e a Nova Política Industrial. Reindustrialização, geração de emprego e compromisso com o desenvolvimento sustentável”, afirmou o petista.