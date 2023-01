Lula promete isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Em reunião nesta quarta-feira com sindicalistas no Planalto, Lula disse que o governo proporá a mudança na tabela do Imposto de Renda, com isenção para quem recebe até 5.000 reais e aumento da alíquota para as camadas mais ricas da população. Ele não deu prazo para isso.

Lula reconheceu, contudo, que para diminuir ou aumentar impostos seria necessário a aprovação de uma lei no Congresso. Ele pediu aos representantes de centrais sindicais no local que pressionem o governo e que participem da discussão na sociedade sobre a mudança. “Nesse país, quem paga imposto de verdade é que tem holerite”, disse Lula. “Quem ganha muito paga pouco, porque ganha com dividendos, com lucro”.

O presidente reconheceu também que a ideia não é consenso entre os economistas do PT porque cerca de 60% do arrecadado pelo IR viria de pessoas com rendimentos próximos desta faixa.

“Então vamos mudar a lógica e vamos diminuir o imposto para o pobre e aumentar para o rico. É necessário uma briga? É necessário. É necessário também muito convencimento no Congresso Nacional, é necessária muita organização da sociedade e vocês têm que saber que temos que fazer isso, porque a gente não ganha se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária”, disse.

Lula não explicou como seria a nova tabela, mas disse que brigará para cumprir a promessa. “Eu fui eleito para fazer coisas melhor do que da outra vez, e eu vou brigar para fazer porque eu prometi na campanha que nós vamos fazer isenção de IR para quem ganha até 5.ooo reais”, disse.