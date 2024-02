Giro VEJA - quarta, 21 de fevereiro

O encontro de Lula e Blinken e a tensão diplomática com Israel

A Embaixada de Israel no Brasil afirmou nesta quarta-feira, 21, que o embaixador, Daniel Zonshine, não comparecerá ao ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o dia 25 de fevereiro, e diz que prefere ficar de fora do debate político. E em meio a essas divergências diplomáticas envolvendo Israel e Brasil, Lula se encontrou hoje com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no Palácio do Planalto. Veja os detalhes no Giro VEJA.