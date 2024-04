Leonardo Elias assume presidência da Câmara Brasileira da Economia Digital

Giro VEJA - sexta, 12 de abril

A gota d’água para Lira com Padilha e o encontro de Musk com Milei

Depois de ser chamado de incompetente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta sexta-feira, 12, que não vai descer a esse nível e citou o rapper Emicida, dizendo que rancor é igual a tumor. A briga entre Lira e Padilha, o encontro de Musk com Milei e a votação sobre foro privilegiado no STF são os destaques do Giro VEJA.