Latam se antecipa a programa do governo com passagens abaixo de R$ 200

A Latam resolveu se antecipar ao Programa Voa Brasil, iniciativa em formulação no governo Lula para oferecer passagens aéreas a 200 reais, e acaba de lançar uma promoção com trechos dentro do Brasil a partir de 111 reais ainda para este ano.

Até as 23h59 do próximo domingo, dia 20, os clientes poderão encontrar passagens domésticas com o trecho e taxas inclusas a partir desse valor e bilhetes internacionais a partir de 992 reais (ida e volta com taxas inclusas).

Além das passagens promocionais, há pacotes de viagem (voo + hotel) com até 60% de desconto e outros produtos com valores promocionais diretamente em seu site.

A companhia tem acompanhando de perto os debates para a criação do Voa Brasil junto ao governo federal e apoia a iniciativa.

Continua após a publicidade

Siga