Jorge Gerdau quer transformação digital na agenda prioritária do país

O empresário Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, vai defender na abertura do Fórum de Competitividade 2024, que ocorrerá nesta terça, em Brasília, que a transformação digital deve ser debatida com maior celeridade no país. “As novas tecnologias chegaram para aumentar a produtividade e a redução de custos em setores importantes. Por isso, a agenda de digitalização é urgente e deve ser ampliada para que o Brasil se torne mais competitivo globalmente”, afirma o executivo.

Organizado pelo MBC e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, o evento reunirá líderes do setor público, privado e da sociedade civil para explorar o papel da digitalização no desenvolvimento do país. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, e alguns congressistas estarão participarão do fórum.

“A transformação digital é um dos principais pontos para a redução do Custo Brasil, o que reforça a importância de promover capacitação e atualização sobre o tema”, ressalta Gerdau, que também falará do papel das novas tecnologias na educação e em diferentes setores da economia. “A escola precisa estar preparada para essa inovação, alinhando currículo e preparando os alunos para enfrentar os desafios desse mundo mais conectado e desafiador”, avalia o empresário.