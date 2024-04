Ipiranga investiu R$ 1,1 bilhão em 2023, aponta relatório

Giro VEJA - quinta, 4 de abril

A recaptura dos fugitivos de Mossoró e o julgamento de Sergio Moro

Após 50 dias de fuga, os dois detentos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram presos na tarde desta quinta-feira, em uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento foram encontrados em Marabá, no Pará. A prisão dos fugitivos do presídio de segurança máxima e o julgamento do senador Sergio Moro são os destaques do Giro VEJA.