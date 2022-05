Ipiranga avança em compromissos de governança e amplia presença feminina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com previsão de lançamento para esta quinta, a segunda edição do Relatório de Sustentabilidade da Ipiranga traz bons resultados na área de governança corporativa — sobretudo, no que diz respeito à ampliação da participação feminina na empresa.

Segundo o documento, as mulheres preencheram 75% das vagas no último programa de trainee e, hoje, 30% dos cargos em diretoria e 26% dos cargos de gerência são ocupados também por mulheres.

Recentemente, a Ipiranga aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres e Pacto Global) e ao selo “Sim à Igualdade Racial”, do Instituto Identidades do Brasil. Em seu programa de estágio de 2021, 50% das vagas foram reservadas a candidatos negros.

Ainda com foco nos compromissos de ESG, a empresa reduziu as emissões totais de carbono e, agora, se prepara para inaugurar usinas solares de geração distribuída em 530 postos revendedores e franquias de quinze regiões. Com isso, 11.000 toneladas de gás carbônico deixarão de ser emitidas a cada ano.