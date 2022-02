Holding canadense compra companhia brasileira de contabilidade

A Contmatic Phoenix acaba de ser adquirida pela Vela Latam, divisão da holding canadense Constellation Software Inc, com objetivo de aumentar investimentos, potencializar o plano de expansão da companhia no mercado, bem como ampliar a oferta de novos produtos e serviços.

A Contmatic é líder do mercado contábil do estado de São Paulo, com 70% do Market Shared e oferece tecnologia para mais de 100.000 usuários, entre as 30.000 empresas clientes dos setores contábil e empresarial.

Já o grupo Constellation é líder global no mercado de aquisições, gerenciamento e desenvolvimento de empresas de softwares. Com mais de 700 empresas no portfólio, a companhia é avaliada em 35 bilhões de dólares e conta com faturamento anual de 4 bilhões de dólares.