Haddad prevê anúncio de corte de gastos para esta semana

Um dia depois de cancelar a viagem que faria pela Europa a partir desta segunda-feira, 4, a pedido de Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que acredita que o governo esteja pronto para anunciar o esperado corte de gastos públicos nesta semana. Ele se reuniu pela manhã com o presidente e outros ministros no Palácio do Planalto, para tratar da Cúpula do G20, e afirmou que deverá ter outra reunião à tarde para tratar da questão fiscal.

Questionado se, com sua permanência no Brasil o anúncio pode sair mais rápido, Haddad respondeu “exatamente”. “A minha ida estava dependendo dessa definição, se nesta semana ou na semana que vem que seriam feitos os anúncios. Como o presidente pediu para ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, eu acredito que nós estejamos prontos esta semana para anunciar”, declarou.

Sobre as decisões em relação a gatilhos de contenção, o ministro apontou que, em relação à Fazenda, há “várias definições e que estão muito adiantadas” e que o presidente Lula passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto e pediu a técnicos que viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. “Eu penso que nós estamos na reta final”, comentou.

Instado a apresentar detalhes sobre os cortes, ele pediu para que os jornalistas que o entrevistavam na entrada do Ministério da Fazenda aguardassem por algumas horas, “por deferência ao presidente”. “Ele que vai organizar a comunicação, a reunião desta tarde tem essa finalidade”, disse Haddad. “Porque, afinal de contas, ele que vai definir quem comunica, como comunica, o modelo de apresentação, então, peço algumas horas para a gente ter um encaminhamento da parte dele”, concluiu.