Haddad e Pacheco discutem tramitação da reforma tributária no Senado

Quatro dias após a Câmara aprovar a PEC da reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir na manhã desta terça com Rodrigo Pacheco para conversar sobre a tramitação da proposta no Senado. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também participa do encontro.

Líderes do governo Lula no Senado e no Congresso, respectivamente, os senadores Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues também deverão se reunir com o presidente do Senado para tratar sobre quem vai relatar a reforma tributária na Casa. A ideia é que o relator escolhido por Pacheco já aproveite o recesso parlamentar que começa no fim desta semana para trabalhar no texto.

Estão cotados para o posto senadores do MDB, como Eduardo Braga, do PSD, como Otto Alencar, e do União Brasil. Os emedebistas argumentam que o PSD já relatou o arcabouço fiscal na Casa e, agora, a relatoria deveria ficar com a segunda maior bancada aliada.

Nesta segunda, Wagner disse ao Estúdio i, da Globo News, que não acha que a tramitação será “nem tão curta, nem tão longa”.

“Claro que o Senado tem a natureza de ser a Casa da Federação, que é o equilíbrio entre os Estados. Então, nesse sentido, pode ter algumas discussões vinculadas a questões regionais ou estaduais, mas sinceramente eu acho que já foi um passo incrível, e eu parabenizo aqui todo a equipe do ministro Padilha, do ministro Haddad, as lideranças e o presidente da Câmara também, Arthur Lira, por ter dado essa celeridade. Isso é bom para o Brasil”, disse o líder do governo Lula no Senado.