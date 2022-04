FedEx lança 6ª edição de programa para alavancar micro e pequenas empresas

A FedEx acaba de abrir as inscrições para a 6ª edição do programa da companhia voltado a micro e pequenas empresas de todo o Brasil.

Para participar, os interessados precisam apresentar a estrutura, o objetivo e o diferencial de suas empresas, além de responder a um questionário que inclui perguntas sobre como o prêmio poderá ser usado para a expansão dos negócios.

A paraense Paraoil, por exemplo, é um caso de como o concurso pode alavancar as empresas. Especializada na extração de óleos e manteigas naturais, a companhia passou a exportar seus produtos para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão depois de ser contemplada com o terceiro lugar na edição de 2021 do programa da FedEx.

Hoje, a empresa de transporte retira a carga na porta do centro de distribuição da fabricante, em Belém, e entrega no endereço final dos clientes.

Para a edição de 2022, a iniciativa vai contemplar até três empresas vencedoras, que receberão mentoria especializada do investidor Renato Mendes e prêmios que variam entre 75 mil e 175 mil reais.

Entre os pré-requisitos, estão: ser micro ou pequena empresa com fins lucrativos, ter até 99 funcionários, estar sediada no Brasil, com CNPJ ativo e atividade ininterrupta por pelo menos seis meses. Franquias não podem participar.

O resultado do programa será divulgado no dia 4 de agosto. As inscrições vão até o 10 de julho e mais informações podem ser consultadas no site www.fedex.com/br/programafedex .

