Faturamento no varejo cresceu 6% em maio, aponta IPV

Dados atualizados do IPV (Índices de Performance do Varejo), apontaram que o faturamento no varejo registrou um aumento de 6% em maio deste ano na comparação com o mesmo mês de 2023. Só na região Nordeste, o crescimento foi de 14% no mesmo período, de acordo com a pesquisa organizada pelo venture capital HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.

Nas lojas de shopping em todo o país, a alta nas vendas foi de 7%, liderada por artigos de uso pessoal e doméstico (+14%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+13%).

“O crescimento de 6% no faturamento das lojas em maio na comparação com o mesmo mês de 2023, pode indicar uma recuperação do setor. Somado também à segunda alta consecutiva no Índice de Confiança do Consumidor, esse movimento sugere uma possível reversão da desaceleração do final do ano passado, impulsionado pelo Dia das Mães e pela melhora na situação financeira futura. Embora ainda haja limitações orçamentárias para muitas famílias, o cenário macroeconômico atual é favorável e reforça a confiança no contínuo fortalecimento do varejo físico”, avalia Eduardo Terra, presidente da SBVC.