Faturamento do setor de turismo bombou no Carnaval, mostra Cielo

O setor de Turismo e Transporte faturou 19% a mais no Carnaval deste ano em comparação com a data no ano passado, segundo o Índice Cielo de Varejo Ampliado.

Os hotéis deram importante contribuição para o resultado. Na cidade de Salvador, por exemplo, o crescimento da hotelaria foi de 73,7%, seguido de Rio de Janeiro, que subiu 53,4% e Belo Horizonte, com alta de 28,5%.

Em Recife e Florianópolis, o faturamento do setor cresceu 19,4% e 11,7%, respectivamente. São Paulo completa a lista com 2,1%.

Uma das explicações para o bom desempenho do setor é que o Carnaval de 2023 não sofreu, diferente do ocorrido em 2022, com cancelamentos e incertezas.