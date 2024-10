Faturamento do e-commerce cresce 10,2% com o Dia das Crianças, diz Cielo

O faturamento do e-commerce na semana do Dia das Crianças cresceu 10,2%, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado. O crescimento é quase o dobro do registrado no ano passado, de 5,5%.

As vendas presenciais caíram 2,2%, enquanto o varejo em geral teve queda de 0,9%. A análise considera os dias 6 a 12 de outubro em comparação com o mesmo período de 2023.

O maior crescimento foi em Livrarias e Papelarias, com salto de 8,9%. Outro setor relacionado ao Dia das Crianças, o de Brinquedos, teve alta de 6,1%. Recreação e Lazer (+5,1%) e Turismo e Transporte (+2,6%) também aproveitaram essa onda positiva.

“Diferentemente do ano passado, quando apresentaram retração de 4,7%, as vendas relacionadas a brinquedos corresponderam às expectativas. Por outro lado, o segmento de Vestuário e Artigos Esportivos, também identificado com a data, registrou queda pelo segundo ano consecutivo”, diz Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

“Já o e-commerce foi ajudado principalmente pelo desempenho dos setores de Turismo e Transporte e Drogarias e Farmácias”, segue Alves.