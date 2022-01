Ex-sócio da Oi tenta melar no Cade venda para Tim, Claro e Telefónica

O empresário Nelson Tanure, que já foi sócio da Oi no passado, tenta junto ao Cade melar o processo de venda da Oi Móvel para as empresas Tim, Claro e Telefónica, esta última dona da Vivo.

A Oi Móvel é a área de telefonia que foi desmembrada durante o processo de recuperação judicial da Oi. A venda aos concorrentes foi autorizada pela Justiça, mas ainda precisa do aval do Cade, o órgão de defesa da concorrência.

Interlocutores de conselheiros do Cade disseram ao Radar que emissários de Tanure estiveram no órgão no final do ano tentando convencê-los de que a operação teria sito irregular.

A Sercomtel/Copel, de Tanure, não participou do leilão judicial da Oi Móvel, mas estaria interessada em arrematar a empresa.

Pessoas que acompanham o processo contaram ao Radar que se caso a venda seja derrubada pelo Cade, todo o processo de recuperação judicial da Oi estaria em risco.