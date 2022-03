Empréstimo verde: Citrosuco capta 150 milhões de dólares

Uma das maiores produtoras mundiais de suco de laranja e outros alimentos de origem natural, a Citrosuco realizou uma operação de empréstimo verde no valor de 150 milhões de dólares junto ao Banco Itaú, com vencimento em 2027. O empréstimo, do tipo “não carimbado”, deverá ser utilizado pela companhia em seu fluxo de caixa e no desenvolvimento de novos projetos de inovação, modernização e eficiência de suas operações.

Toda a operação, no entanto, está atrelada ao cumprimento de metas de redução de carbono e desenvolvimento de cadeia de valor sustentável. Na frente de carbono, a companhia se comprometeu a reduzir em 10% suas emissões nos escopos 1 e 2 até 2025. Já no que diz respeito à cadeia sustentável, a meta é ter 75% do fornecimento de fruta sustentável dentro do mesmo período.

“Ao optar por um caminho de finanças sustentáveis e realizar uma operação de crédito verde, a Citrosuco reforça seu compromisso com os pilares de sustentabilidade e as metas estabelecidas. Os temas ESG priorizados, carbono e cadeia de valor, suportam a implementação da nossa estratégia de negócios, refletindo os processos transversais na companhia e na cadeia”, diz Persio Ravena, CFO da Citrosuco.