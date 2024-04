Em Washington, Haddad comanda segunda reunião ministerial do G20

Em seu terceiro dia em Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai comandar nesta quinta-feira a segunda reunião ministerial da trilha financeira do G20, às 11h (horário de Brasília). O encontro ocorrerá na sede do FMI, menos de dois meses após o primeiro, realizado em São Paulo no fim de fevereiro.

Na sequência, por volta das 14h, Haddad vai conceder uma entrevista coletiva e terá reunião bilateral com o ministro de Finanças da China, Lan Fo’an.

A última agenda do dia será uma reunião fechada do Early Warning Exercise, avaliação realizada pelo FMI e pelo Financial Stability Board sobre riscos para a economia global. O EWE foi criado em 2008, quando o G20 solicitou que ambas as instituições trabalhassem juntas em um exercício de alerta precoce para ajudar os formuladores de políticas a identificar riscos extremos e vulnerabilidades que poderiam levar a novos choques sistêmicos.