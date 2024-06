Em renegociação, dívida bilionária da Venezuela com o Brasil só cresce

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta quarta-feira, Lula conversou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre diversos assuntos, entre eles a renegociação da bilionária dívida do país vizinho com o Brasil.

Após uma visita de Maduro a Brasília, no fim de maio do ano passado, o governo brasileiro instalou, em julho, uma mesa técnica de negociações com os venezuelanos para “consolidar” a dívida e “reprogramar o pagamento”, como afirmou o ministro Fernando Haddad na ocasião.

Há 11 meses, o valor da dívida, referente a operações de financiamento às exportações de bens e serviços por empresas brasileiras, era de aproximadamente 1,3 bilhão de dólares, de acordo com o Ministério da Fazenda.

Questionada pelo Radar, a pasta informou nesta quinta que o montante total, incluindo juros moratórios, cresceu para cerca de 1,6 bilhão de dólares no último dia 31 de maio.

Na cotação atual, os 1.599.960.000 de dólares representariam em torno de 8,4 bilhões de reais — sendo 1,58 bilhão em atraso e 17,8 milhões de dólares em obrigações a vencer.

“O processo de reconciliação de contas entre os países ainda está em curso”, informou a Fazenda.