Em pausa nas férias, Haddad se reúne com fundador do Nubank em SP

Um dia depois de interromper as férias, iniciadas no último dia 2, para participar do ato do primeiro aniversário dos ataques de 8 de janeiro, em Brasília, o ministro Fernando Haddad terá duas agendas em São Paulo nesta terça antes de retomar o descanso. Ele deverá voltar definitivamente ao trabalho no dia 15.

A partir das 10h, ele receberá o banqueiro colombiano David Vélez, CEO e cofundador do Nubank, no escritório do Ministério da Fazenda na capital paulista. Ele estará acompanhado pelo CFO da instituição financeira, Guilherme Lago, e pelo chefe de Políticas Públicas da empresa, Eduardo Lopes.

Segundo a agenda de Haddad, o objetivo do encontro será a “apresentação das últimas evoluções da agenda de inclusão financeira”.

Na sequência, às 11h, o ministro se reunirá com Marcos Falcão, presidente do IRB Brasil Resseguros S.A, e outros executivos da empresa.