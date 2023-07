EDP anuncia investimentos de R$ 530 milhões em energia solar em Goiás

O estado de Goiás vai receber investimentos de 530 milhões de reais nos próximos quatro anos, com foco em geração e transmissão de energia solar. O anúncio foi feito nesta segunda pela EDP, empresa que atua em todas as áreas de negócios do setor elétrico brasileiro, em Goiânia. A previsão é que sejam criados 550 empregos diretos e indiretos. O evento contou com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz.

A companhia deverá investir 325 milhões de reais até 2024 para a construção de 11 usinas — cuja maioria vai operar na modalidade de geração distribuída, com capacidade instalada total de 48 MWp.

A empresa também prevê investimento de 200 milhões de reais entre 2023 e 2024 na transmissão de energia, para modernizar e ampliar a capacidade de sete subestações. A EDP atua em Goiás desde 2022, após arrematar a Celg T, que tem um portfólio de 756 quilômetros de redes de transmissão e 14 subestações no estado.

Está prevista ainda a destinação de até 5 milhões de reais para projetos que gerem impacto social em Goiás.

