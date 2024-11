E-commerce turbina o comércio antes da Black Friday, diz Cielo

As vendas no e-commerce entre os dias 1º e 21 de novembro cresceram 14,2% em comparação com igual período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Já as vendas presenciais registraram alta de 3,2% no período. O faturamento total do varejo subiu 4,9%.

O segmento que mais se destacou foi o de drogarias e farmácias, com crescimento de 11,2%. Na sequência, estão óticas e joalherias (+8,5%), turismo e transporte (+8,0%), recreação e lazer (+6,8%), supermercados e hipermercados (+6,25%) e vestuário (+4,5%).

O setor de móveis, eletrodomésticos e lojas de departamento apresentou queda de 0,6% no faturamento.

“Houve desempenho positivo nas três primeiras semanas de novembro, principalmente no e-commerce. Uma das hipóteses é de que os consumidores anteciparam as compras entendendo que os lojistas anteciparam as promoções da Black Friday”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

No ano passado, a Cielo mostrou que o peso das vendas no dia da Black Friday em comparação com o restante do mês de novembro tem caído ano após ano.