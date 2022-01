Doria anuncia projeto que permite transferir veículo com IPVA a vencer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira que vai encaminhar com urgência à Assembleia Legislativa um projeto de lei para autorizar a transferência de veículos usados mesmo com parcelas do IPVA ainda a vencer.

Atualmente, a transferência de propriedade só é possível desde que o imposto esteja quitado.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento afirma que ficará responsável por garantir que todo comprador seja informado automaticamente caso exista alguma parcela do IPVA a vencer.

Além de aumentar a transparência da compra e venda, sem exigências burocráticas, diz o governo, a proposta vai garantir melhores condições para o mercado de veículos usados.