Desenrola dá vantagens a clientes inadimplentes nas Casas Bahia e no Ponto

Um acordo entre o governo federal e a Via, empresa que reúne marcas como Casas Bahia e Ponto, permite que clientes quitem, a partir desta terça-feira, pendências nas lojas com condições especiais. As dívidas podem ser renegociadas até 31 de agosto.

Com o acordo, que faz parte do programa Desenrola, as parcelas atrasadas podem ser pagas sem juros e renegociadas em até 36 vezes sem acréscimos. A negociação pode oferecer desconto nas dívidas e entrada reduzida.

“Essa antecipação do programa possibilita que mais de 1,5 milhão de clientes com dívidas no carnê fiquem em dia e com o nome limpo”, disse Vital Flores Leite, diretor de crédito e cobrança da Via.

Os acordos podem ser feitos por telefone ou pela Internet nos canais oficiais das lojas. No Portal do Carnê das duas marcas, as dívidas podem ser pagas por Pix.

