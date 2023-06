Deputado quer incluir bicicletas em MP do desconto na compra de veículos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) propôs uma emenda à MP publicada pelo governo Lula para baratear carros, ônibus e caminhões que estenderia a política de desconto patrocinado à compra de bicicletas.

Líder do maior bloco partidário da Câmara, ele sugere abater até 8.000 reais do valor da compra, limitados a 20% do preço faturado.

Ele escreve na emenda que a inclusão das bicicletas “será revertida na maior promoção da descarbonização da matriz de transportes e no amplo acesso da população a bicicletas novas”.

A medida provisória do desconto patrocinado para veículos sustentáveis está na fase inicial de tramitação. Nem a comissão mista com deputados e senadores que analisará e, possivelmente, fará mudanças no texto foi instalada ainda.