Depois de criticar, Ometto vê “pontos positivos” no governo Lula

Após criticar duramente a “MP do fim do mundo” no evento da Esfera Brasil, no último final de semana, o empresário Rubens Ometto, controlador da Cosan, reconheceu aspectos positivos do governo Lula em encontro que reuniu pesos pesados do PIB — entre eles família Jereissati, Brookfield e Grupo Ultra — com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), nesta quinta, 13, em São Paulo.

Ometto elogiou a prioridade que o Ministério da Fazenda tem dado à “agenda verde” e a volta do protagonismo dos combustíveis renováveis na agenda do governo.

Disse ainda que o BNDES tem retomado seu papel no financiamento da infraestrutura e da indústria e criticou os juros elevados.

No debate, Ometto concordou com Mauro Mendes de que o país está sem agenda para segurança pública, mas elogiou os programas sociais do governo.