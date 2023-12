Lula, Dilma e Mercadante assinam contratos entre BNDES e banco dos Brics

De volta ao Brasil após um giro por quatro países, o presidente Lula participa no fim da tarde desta quarta-feira, no da assinatura de contratos de captação de recursos entre o BNDES e o New Development Bank, o banco dos Brics, com a presença de Aloizio Mercadante e de Dilma Rousseff, que presidem as instituições.

O evento acontece no Rio de Janeiro, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Segundo o governo, o objetivo da iniciativa é financiar projetos de infraestrutura sustentável e de mitigação e adaptação às mudanças do clima.

Antes, às 15h, Lula participa da cerimônia de credenciamento do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada o IMPA, como instituição de educação superior, além da autorização do bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação e da celebração do 1º processo seletivo para graduação em Matemática em 2024.