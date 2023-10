Construtora lança residencial em SP e projeta faturar R$ 219 milhões

Atualizado em 9 out 2023, 20h27 - Publicado em 10 out 2023, 12h30

A Nortis Incorporadora acaba de lançar um residencial de alto padrão em São Paulo com valor geral de vendas projetado em 219 milhões de reais. O empreendimento, em parceria com o fundo de investimentos imobiliários Hire Capital, tem previsão de entrega para 2027 e é localizado na Vila Beatriz, região do Alto de Pinheiros, onde o m² custa em média 28.000 reais.

Batizado de “Beatriz”, o edifício será construído em um terreno de 2.810 m² e terá 24 pavimentos, com apartamentos de quatro suítes de aproximadamente 362 m² — além de um com 487 m² e a cobertura com 688 m². O residencial terá ainda quadras de beach tennis e pickleball, jardim privativo e elevador delivery. O estande de vendas será inaugurado nesta terça-feira.