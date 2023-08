Comitiva empresarial do Chile visita a CNI em busca de oportunidades

Uma delegação de 26 empresários chilenos se reúnem com industriais brasileiros nesta quarta-feira, na sede da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. O encontro visa expandir as relações comerciais e vislumbrar oportunidades de negócios.

A comitiva é liderada pela Sociedade de Fomento Fabril, entidade representativa do empresariado do país latino-americano. De acordo com dados da ComexStat, o Chile foi o 5º parceiro comercial do Brasil, em 2022, com 13,7 bilhões de dólares (2,3%) de participação na corrente de comércio brasileira.

O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade participa da reunião com o embaixador do Chile no Brasil, Sebastián Depolo Cabrera; o presidente da seção brasileira do Conselho Empresarial Brasil-Chile (Cebrachile), Walker Lahmann; e o presidente da seção chilena do conselho, Luis Felipe Gazitua; e empresários dos dois países.

A delegação chilena reúne representantes dos setores de celulose, tecidos e cuidados pessoais, logística portuária, mineração, siderurgia, infraestrutura, alimentação, tecnologia da informação, transporte e varejo.

