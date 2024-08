Comitiva de empresários brasileiros terá reunião com Macron em Paris

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em setembro, o Lide de João Doria vai levar uma comitiva de 30 empresários brasileiros para uma reunião de trabalho com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.

A agenda de discussão de investimentos prevê ainda um almoço que incluirá ministros do governo francês.

A França é apenas o 27º destino de exportações brasileiras no mundo, com negócios na casa de 452 milhões de dólares até junho.