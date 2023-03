Comissão do Senado analisa nesta semana convite a Campos Neto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na primeira reunião deliberativa da CAE do Senado, nesta terça, os senadores vão analisar um requerimento de convite ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para que vá ao Parlamento falar sobre a taxa de juros, tema que tem provocado ataques do governo ao órgão.

A proposta é do senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), novo presidente da comissão. Para ele, é preciso que o Campos Neto esclareça esse cenário de juros altos em momento de baixo crescimento econômico.

“Quando a taxa Selic aumenta, o acesso ao dinheiro pela população, tanto por linhas de crédito, empréstimos e financiamentos, fica reduzido. Assim, o consumidor deixa de fazer gastos maiores para poupar no período de alta inflacionária. A longo prazo, essa estratégia tende a frear a inflação para que seja possível gerar uma oferta mais barata de acordo com a demanda reduzida”, diz o senador no requerimento.