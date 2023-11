Com expectativa positiva, governo divulga número de vagas CLT nesta terça

O Ministério do Trabalho e Emprego vai divulgar nesta terça-feira os dados do Novo Caged relativos aos empregos com carteira assinada no mês de outubro. A expectativa na pasta comandada por Luiz Marinho é positiva, com previsão de saldo de 1,8 milhão de vagas CLT criadas nos dez primeiros meses do ano. A meta do governo Lula para 2023 é de 2 milhões.

De janeiro até setembro, o acumulado foi de 1,59 milhão de carteiras assinadas, mas o número foi cerca de 25% menor que o registrado no mesmo período de 2022. O saldo em todo o ano passado, aliás, foi de pouco mais de 2 milhões de empregos formais.