Coca-Cola Femsa contrata 2 mil pessoas para reforçar operação no verão

A Coca-Cola Femsa, empresa que engarrafa no Brasil produtos da gigante de refrigerantes, contratará 2.000 pessoas para dar conta do aumento de demanda por bebidas durante o verão no país.

As vagas abertas serão para posições temporárias com possibilidade de efetivação nas áreas de produção, distribuição e venda de produtos nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Segundo a empresa, os contratados terão carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com os do mercado.

Os processos seletivos serão conduzidos por duas agências de RH, a Adecco e a GI Group. Interessados devem acessar os sites das empresas para verificar as vagas disponíveis. Serão oferecidas oportunidades para pessoas com ensino fundamental ou médio completos.

Entre as posições estão ajudante operacional, arrumador de palete, assistente de manufatura, auxiliar de motorista entregador, auxiliar de remessa, conferente, motorista entregador, operador de empilhadeira, operador de enchedora, operador de máquina, promotor, técnico de manufatura e vendedor.

