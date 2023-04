Cielo: varejo cresce 7,3% em março

Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado mostram que as vendas no varejo, em março, cresceram 7,3% em comparação a igual período do ano passado. O resultado leva em conta a inflação do período.

Os setores de Serviços e de Bens Não Duráveis puxaram a alta, com destaques para os segmentos de Turismo e Lazer e Farmácias.

O resultado só não foi mais positivo, segundo Vítor Levi, superintendente de dados da Cielo, porque alguns segmentos sofreram retração nas vendas, como postos de combustíveis.

Segundo ele, os preços dos combustíveis atingiram máximas históricas em março do ano passado.