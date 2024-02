CEOs da Shell e da EIG confirmam presença em evento de energia no Rio

Os CEOs da Shell, Wael Sawan, e da EIG, Robert Blair Thomas, são os dois novos nomes internacionais confirmados na ROG.e (antiga Rio Oil and Gas), um dos maiores eventos de energia do mundo, que será realizado entre 23 e 26 de setembro no Rio de Janeiro.

Os executivos participarão do “Strategic Talks”, onde debaterão tendências, negócios, ESG e mercado. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o evento acontecerá no Boulevard Olímpico.

Sawan está no cargo desde o início de 2023. Ele foi anteriormente Diretor de Soluções Integradas de Gás, Renováveis e Energia da Shell. Thomas, por sua vez, é presidente do Conselho de Administração e dos Comitês de Investimentos e Executivo da EIG, onde trabalha desde 1998, e já serviu na Casa Branca como assessor de política energética e orçamentária no governo do presidente George W. Bush.

A ROG.e 2024 proporcionará o encontro de lideranças e autoridades globais para troca de experiências sobre a transformação da matriz energética global e nacional nos últimos anos e no futuro. A eficiência e segurança energética, as melhores práticas de sustentabilidade, tecnologias de ponta e soluções de baixo carbono serão temas em destaque nos diálogos e painéis.

“As empresas do setor atuam como corporações integradas de energia, investindo em renováveis e novas tecnologias verdes, como o hidrogênio. O conceito do evento – ‘Conectando Energias’ – é uma forma de promover sinergia em debates entre estas novas fontes geradoras, a transição energética, inovação e segurança no suprimento para toda indústria e sociedade”, afirma Roberto Ardenghy, presidente do IBP.