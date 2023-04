CEO da Cosan tem sinal verde para integrar conselho da Vale

Uma das mais respeitadas agências de análises de assembleias e nomeações de conselhos corporativos, a ISS emitiu nesta segunda avaliação favorável ao ingresso de Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan, no Conselho de Administração da Vale.

Trata-se, neste caso, de uma mudança de postura da agência, que inicialmente havia vetado o nome por considerar que o executivo já integrava muitos conselhos no mundo corporativo. A eleição ocorrerá no dia 28 deste mês.

Guimarães comanda a Cosan desde 2020, tendo em seu portfólio companhias como Compass, Moove, Raízen e Rumo.

Acionista de 4,5% da Vale desde outubro de 2022, a Cosan é vista nos bastidores como um sócio que pode ter papel bastante significativo no objetivo de aprimorar a gestão e acelerar a transição energética do setor siderúrgico a partir do seu movimento na gigante brasileira do minério.