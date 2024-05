Celulares, fritadeiras e chocolates lideram Dia das Mães da Americanas

Celulares, fritadeiras e chocolates lideraram as vendas de Dia das Mães na Americanas. Também se destacaram as escovas secadoras e as chapinhas, cujas vendas cresceram 91% e 143%, respectivamente, na comparação das duas primeiras semanas de maio com igual intervalo em 2023.

As vendas de eletroportáteis aumentaram 60% nesse período. As fritadeiras elétricas, conhecidas como airfryer, respondem por uma crescimento de 75% na procura em 2024 até agora. A Americanas também observou um crescimento de mais de 60% na linha de chocolates presenteáveis.