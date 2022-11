Celulares ficam mais baratos e computador encarece antes da Black Friday

A Black Friday deste ano acontecerá no próximo dia 25. Antes desta edição, os preços de smartphones e roupas ficaram menores do que os do ano passado, enquanto os computadores ficaram mais caros. A conclusão é de um estudo da empresa Precifica, que apurou os valores de sete categorias de produtos com maior intenção de compra na data de promoções do varejo.

O levantamento monitorou o preço de 8.494 produtos únicos em 44 websites, entre os meses de agosto, setembro e outubro dos anos de 2020, 2021 e 2022. Os dados foram separados nas categorias de Calçados, Computadores, Eletrodomésticos, Eletrônicos, Perfumes e Cosméticos, Roupas e Acessórios e Smartphones.

As categorias Smartphones e Roupas e Acessórios foram as que registraram queda de preço em 2022, de 9,42% e 5,53%, respectivamente, na comparação com mesmo período do ano passado. Na outra ponta, o preço dos computadores teve alta de 9,17%. As demais categorias também tiveram altas, mas em menor magnitude, apontou o estudo.