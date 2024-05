Bridgestone abre em SP seu maior centro de distribuição na América Latina

Giro VEJA - sexta, 17 de maio

O 'tiro no pé' de Lula no RS e a saída de Bolsonaro do hospital

O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, afirmou em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, que o presidente Lula deu um “tiro no pé” com a indicação do ministro Paulo Pimenta para comandar o Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul. A situação da tragédia no estado, a saída de Bolsonaro do hospital e o levantamento do IBGE sobre o número de analfabetos no país são os destaques do Giro VEJA.